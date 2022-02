Rheinland-Pfalz diskutiert über die Impfpflicht

Mainz Bei der Umsetzung der Impfpflicht in der Pflege wirft die CDU-Fraktion Dreyer Untätigkeit vor. Die Landespflegekammer unterstützt die Landesregierung. Schülerinnen und Schüler treten für eine allgemeine Impfpflicht ein.

Die Diskussion über eine Verpflichtung zu Corona-Impfungen hat in Rheinland-Pfalz neue Fahrt aufgenommen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am Mittwoch, es sei richtig, dass der Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht diskutiere „und zu hoffentlich vernünftigen Lösungen kommen wird“. Zuvor hatte Dreyer einen Vorstoß der CSU und von Teilen der CDU scharf kritisiert, die Impfpflicht für das Personal von Pflegeheimen und Kliniken auszusetzen.

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf erwiderte am Mittwoch, Dreyer versuche offenbar mit ihren Angriffen auf den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), „von der eigenen Unsicherheit und Untätigkeit abzulenken“. Er bezweifle, „dass in Rheinland-Pfalz alle Unklarheiten, was die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht angeht, beseitigt sind“. Die CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz stehe zu dieser Impflicht, erwarte von den Ampel-Regierungen in Bund und Land aber, „dass nun schnellstmöglich konkrete Vorgaben und Handlungsanweisungen zur Umsetzung angeordnet werden“.