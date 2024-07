Schweigefuchs vs. Wolfsgruß Rheinland-Pfalz denkt nicht über Schweigefuchs-Verbot nach

In rheinland-pfälzischen Schulen steht der dem umstrittenen Wolfsgruß ähnelnde Schweigefuchs nicht zur Debatte. Es seien keine Probleme damit aus der Praxis bekannt, teilte das Bildungsministerium in Mainz auf Anfrage mit. Deshalb gebe es auch keine Pläne, den Schweigefuchs, der zur Ruhe mahnt, zu verbieten. Er sei gerade in Grundschulen etabliert, ohne dass damit eine negative Intention verbunden sei.