Rheinland-Pfalz: Corona-Infektionen steigen auf rund 4700

Proben werden auf das Coronavirus untersucht. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild.

Mainz Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz steigt weiter. Mittlerweile seien nachgewiesen 4701 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag in Mainz mit (Stand: 10.00 Uhr).

