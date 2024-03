Gesundheit Rheinland-Pfalz: Cannabis-Anbauvereinigungen begrenzen

Cannabis-Anbauvereinigungen sind nach dem kürzlich beschlossenen Cannabis-Gesetz des Bundes ab dem 1. Juli erlaubt. Sie brauchen eine behördliche Genehmigung und sollen anschließend regelmäßig kontrolliert werden. Das wird in Rheinland-Pfalz nach Angaben des Ministeriums das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) übernehmen. Schon von diesem Montag (1. April) an treten große Teile des Cannabisgesetzes in Kraft. Dann wird grundsätzlich der Besitz und Eigenanbau begrenzter Mengen an Cannabis für Volljährige zum Eigenkonsum erlaubt.