Internet : Rheinland-Pfalz bringt neue Digitalstrategie auf den Weg

Mainz Mehr als vier Jahre nach der Vorstellung einer Digitalstrategie für Rheinland-Pfalz will die Landesregierung das Konzept umfassend weiterentwickeln. „Unser Ziel ist eine lebendige Digitalstrategie, die den Weg in die Zukunft weist und neue Entwicklungen aufnehmen kann“, erklärte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Dienstag in Mainz nach der wöchentlichen Kabinettssitzung.

Alle Ressorts sollten eingebunden werden.

„Das Tempo der Digitalisierung und das Ausmaß der digitalen Durchdringung unserer gesamten Lebenswelt machen strategische Weichenstellungen notwendig, die weit über den Horizont einer Legislaturperiode hinausreichen“, erklärte Schweitzer. Der Fokus soll auf den Handlungsfeldern liegen, die für die Zukunftsfähigkeit von Rheinland-Pfalz die größte Bedeutung hätten.

Die erste „Strategie für das Digitale Leben“ hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im April 2018 vorgestellt. Der 66 Seiten umfassende Plan bestimmte zwölf Handlungsfelder von der Bildung über die Innovationsförderung in der Wirtschaft, eine effizientere Energienutzung und die medizinische Versorgung bis zur Stärkung des Ehrenamts. Die weiterentwickelte Fassung soll bis Sommer 2023 fertig sein. Dann sind noch zwei Jahre Zeit, um das Ziel der ersten Digitalstrategie zu erreichen, flächendeckend eine Internet-Bandbreite von einem Gigabit pro Sekunde zu erreichen.

