Tourismus Rheinland-Pfalz bleibt beliebtes Urlaubsziel

Die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz blickt zufrieden auf das erste Halbjahr 2024. Die touristischen Regionen seien in den vergangenen Monaten gut besucht gewesen, teilte die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH in ihrer Halbjahresbilanz mit. Sowohl die Besucherzahlen (plus 3,1 Prozent) als auch die Übernachtungsgäste (plus 3,6 Prozent) übertrafen demnach sogar das vergangene Jahr.