Pandemie : Rheinland-Pfalz: Bisher höchste Zahl an neuen Corona-Fällen

Rheinland-Pfalz: Bisher höchste Zahl an neuen Corona-Fällen

Mainz Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz hat am Mittwoch den bisher höchsten Stand seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren erreicht. Das Landesuntersuchungsamt registrierte 15.283 neue Fälle.

Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1580,3 Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Dienstag waren es 1564,1. Der bisher höchste Stand wurde am vergangenen Freitag mit 1633,6 notiert.

Die Zahl der derzeit mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen erreichte mit 208.407 ebenfalls einen neuen Höchststand. Zudem wurden sechs weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten gezählt, so dass sich die Gesamtzahl auf 5187 erhöhte.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 6,48 auf 6,79. Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Mittwoch im Kreis Kusel mit 2693,1. Es folgten die Kreise Vulkaneifel (2633,4), Kaiserslautern (2424,8) und Germersheim (2336,3). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 814,0 in der Stadt Koblenz.