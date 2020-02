Entgegen Bundestrend : Binnenschiffe befördern in Rheinland-Pfalz mehr Güter als die Bahn

Mainz Die Politik will im Sinne ihrer Klimaziele mehr Güter auf Schiffe und Bahn verlagern. Binnenschiffe sind im exportorientierten Rheinland-Pfalz wichtig. Der Ausbau der Bundeswasserstraßen ist hier aber keineswegs zügig.

Binnenschiffe transportieren in Rheinland-Pfalz mehr Fracht als Züge. Mit 208 Millionen Tonnen beförderten Gütern im Jahr 2010 machen laut einer Studie von 2019 zwar die Transporte von Lastwagen den Löwenanteil aus, wie Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf eine Große Anfrage der SPD-Landtagsfraktion in Mainz mitteilte. Die Binnenschifffahrt folge aber mit 24 Millionen Tonnen auf Platz zwei vor dem Bahnverkehr mit 16 Millionen Tonnen.

Rheinland-Pfalz setzt sich auch für den Ausbau der zehn deutschen Moselschleusen ein. Sie sind in den 1960er Jahren nur mit einer Kammer errichtet worden und sollen nun alle eine zweite Kammer erhalten. Wissing informiert: „Bislang sind erst vier Moselschleusen fertig gestellt, beziehungsweise in Bau. Der Abschluss der Ausbaumaßnahmen an den rechtlichen sechs Moselschleusen ist noch offen.“

Die deutsche Binnenschifffahrt ist eher kleinteilig. Nach Wissings Angaben hat es 2012 in Rheinland-Pfalz in der Branche 57 Unternehmen mit insgesamt 460 Beschäftigten gegeben, darunter 21 Unternehmen in der Güterschifffahrt, 8 mit Tankschiffen, 26 für Fahrgäste und 2 in der Schub- und Schleppschifffahrt. Aktuellere Zahlen liegen für Rheinland-Pfalz laut Wissing nicht vor.