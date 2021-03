Rheinland-Pfalz bietet Bürgern flächendeckend Schnelltests

Medizinisch geschultes Personal führt einen Corona-Schnelltest durch. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Mainz Rheinland-Pfalz hat sich vertraglich rund 14,5 Millionen Schnelltests für seine Bürger gesichert und bereits das Ziel von 450 Teststellen erreicht. „Damit hat Rheinland-Pfalz nun ein flächendeckendes Angebot an Teststellen für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen“, sagte Detlef Placzek, Koordinator des Projektes „Testen für Alle“ am Freitag in Mainz.

„Vereinzelt haben Teststellen sogar mobile Teams geschaffen, welche Testungen vornehmen.“ Weitere Teststellen könnten sich im Übersichtsportal registrieren.

„Die Signale, die aus den Kommunen kommen, bestätigen dass die Lieferungen von Testkits ausreichen.“ Es könne aber auch kurzfristig nachgesteuert werden, sagte Placzek. Ein Engpass sei nicht erkennbar, zumal Arztpraxen und Apotheken selbstständig Schnelltests beschafften. Für die Teststellen seien rund 3700 Helfer - freiwillige und professionelle - geschult worden.

Das gesonderte Programm für die Testung der Mitarbeiter von Schulen und Kitas läuft parallel weiter - bis Ende März. Lehrer und Erzieher können sich so oft pro Woche testen lassen, wie sie es wollen. Derzeit entwickle die Landesregierung zudem - wie im Beschluss der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin festgelegt - ein weiteres Konzept, in dem die Schüler ab April getestet werden können.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte am Freitagmorgen im ZDF-Morgenmagazin gesagt: „Wir haben genug Tests auf Lager, und wir haben auch genug bestellt.“ Ihr CDU-Herausforderer zur Landtagswahl am Sonntag, Christian Baldauf, hatte am Donnerstagabend gesagt, Bayern habe für seine mehr als 13 Millionen Einwohner 100 Millionen Tests beschafft, Rheinland-Pfalz für seine gut 4 Millionen Bürger aber nur 4 Millionen Tests. Da sehe er Nachholbedarf.