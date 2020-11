Rheinland-Pfalz bereitet sich auf Corona-Impfungen vor

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung arbeitet an einem Konzept für Corona-Impfungen und hat bereits Spritzen beschafft - auch wenn ein Impfstoff noch auf sich warten lässt. Es sei notwendig, Strukturen zu schaffen, die eine Erreichbarkeit der zu impfenden Personengruppen sicherstellten, sagte Markus Kuhlen vom Gesundheitsministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur.

„Die Landesregierung hat aber bereits frühzeitig Spritzen und Kanülen beschafft, um sicherzustellen, dass in einer Anfangsphase, in der Impfungen vor allem in Impfzentren erfolgen, ausreichend Zubehör zur Verfügung steht, um bereits dann einen Großteil der Bevölkerung impfen zu können“, sagte Kuhlen. Das Ministerium geht davon aus, dass pro Impfung eine Spritze und zwei Kanülen benötigt werden.