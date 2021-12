Rheinland-Pfalz bereitet sich auf Bundespräsidentenwahl vor

Mainz Die Biontech-Mitgründerin, der BASF-Chef, zwei Krankenpflegerinnen, ein Pfarrer und ein Oberst - neben der Politprominenz sind auch Menschen aus der breiten Gesellschaft bei der Bundesversammlung im Februar dabei.

An der Wahl des deutschen Staatsoberhaupts im kommenden Februar wirken 37 Delegierte des rheinland-pfälzischen Landesparlaments mit. Der Landtag in Mainz wählte sie am Mittwoch entsprechend der Vorschlagslisten der sechs Fraktionen. Für die SPD ist auch die Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci mit dabei.