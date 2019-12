Rheinland-Pfalz bei Grundschullehrkräften in grünem Bereich

Mainz/Berlin In jedem Schuljahr stellt sich die Planung für eine ausreichende Zahl von Lehrern neu dar. Bis 2030 wird sich die bundesweite Knappheit an Grundschullehrern nach einer KMK-Prognose deutlich entspannen.

An Grundschulen sowie in der Oberstufe der Gymnasien in Rheinland-Pfalz wird das Angebot an neu ausgebildeten Lehrkräften nach einer Erhebung der Kultusministerkonferenz (KMK) bis 2030 über dem erwarteten Bedarf liegen. Eine jetzt von der KMK beschlossene Prognose mit dem Titel „Lehrereinstellungsbedarf und -angebot in der Bundesrepublik Deutschland 2019 - 2030“ schätzt, dass 2030 etwa 450 neu ausgebildete Lehrkräfte für Grundschulen in Rheinland-Pfalz verfügbar sein werden. Der Bedarf für die Neueinstellung von Grundschullehrern verringert sich aber von 450 in diesem Jahr auf nur noch 180 im Jahr 2030.