Rheinland-Pfalz beginnt Corona-Impfungen mit 9750 Dosen

Eine medizinische Fachangestellte setzt eine Spritze an. Foto: Nicolas Armer/dpa

Mainz Rheinland-Pfalz erhält zum Beginn der Corona-Impfungen am 27. Dezember zunächst 9750 Dosen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer. Das berichtete das Gesundheitsministerium in Mainz am Dienstag unter Berufung auf das Bundesgesundheitsministerium.

