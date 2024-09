Bildung Rheinland-Pfalz baut MINT-Bildung aus

Rheinland-Pfalz treibt die Förderung der naturwissenschaftlich-technischen Bildung in den Schulen und Hochschulen voran. „MINT ist Zukunft und für die wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler fit machen und begeistern“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz. Ein steigender Anteil an Studienanfängerinnen und -anfängern in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, 20 MINT-Exzellenz-Schulen und mehr als 110 MINT-freundliche Schulen seien ein Beleg für die positive Entwicklung im Land.