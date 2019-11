Rheinland-Pfalz baut Ernährungsberatung in Kitas aus

Ulrike Höfken bei einer Veranstaltung. Foto: Arne Dedert/dpa.

Bad Kreuznach Viel Gemüse aus regionalem Anbau, frisch und ohne aufwendige Verarbeitung zubereitet - mit diesen Zielen erhalten im kommenden Jahr 19 weitere Kitas eine gezielte Ernährungsberatung. Bisher nahmen 112 Kitas in Rheinland-Pfalz mit mehr als 8600 Kindern an der 2013 gestarteten Initiative „Kita isst besser“ teil, wie Ernährungsministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Montag in Bad Kreuznach mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dabei nimmt das Kita-Team zunächst eine Bestandsaufnahme vor, bestimmt dann Ziele und entwickelt konkrete Maßnahmen. Die Umsetzung wird ein Jahr lang von Ernährungsberaterinnen der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) begleitet. Für Anschaffungen in Verbindung mit der Verbesserung der Kita-Ernährung erhalten die Einrichtungen eine finanzielle Unterstützung von jeweils 5000 Euro.