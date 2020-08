Rheinland-Pfalz auf Platz 10 im Ländervergleich zur Bildung

Köln/Mainz Kleine Grundschulklassen Top, Promotionsquote Flop und viel Durchschnitt bei anderen Messgrößen des Bildungssystems. So lautet das Fazit des INSM-Bildungsmonitors 2020 für Rheinland-Pfalz.

Das Bildungssystem von Rheinland-Pfalz wird in einem neuen Ländervergleich des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) als durchschnittlich eingestuft. Allerdings fiel das Land in dem am Freitag veröffentlichten Bildungsmonitor 2020 im Vergleich zum vergangenen Jahr vom siebten auf den zehnten Platz der Bundesländer zurück. Bemängelt werden in der am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) das Ganztagsangebot in der Sekundarstufe I (ab 5. Klasse), ein vergleichsweise hoher Einfluss der sozialen Herkunft auf die Leistungen in Mathematik und die Forschungsorientierung an den Hochschulen.