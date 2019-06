Rheinland-Pfalz: 5,9 Millionen für Schwangerschaftsberatung

Mainz Die Landesregierung fördert die 77 Schwangerschaftsberatungsstellen in Rheinland-Pfalz dieses Jahr mit 5,9 Millionen Euro. Das sind rund 13 Prozent mehr als 2016, wie das Familienministerium mitteilte.

Vor drei Jahren unterstützte das Land die Arbeit der Stellen mit konfessioneller oder nicht konfessioneller Ausrichtung noch mit rund 5,24 Millionen Euro. Die Beratungsangebote sind kostenfrei und können von jeder schwangeren Frau in Anspruch genommen werden.

Der Bedarf an Fachkräften für die Beratung sei mit dem Geld gesichert, teilte das Ministeriums mit. Das Schwangerschaftskonfliktgesetz sieht eine Fachkraft auf 40 000 Einwohner vor. In Rheinland-Pfalz gibt es zurzeit 112 Vollzeitstellen für die Schwangerschaftsberatung. Notwendig seien mindestens 102 Stellen. Die 77 Beratungsstellen sind insgesamt an 90 Standorten vertreten.