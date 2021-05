Corona in Rheinland-Pfalz : 154 Corona-Neuinfektionen registriert

FFP2-Masken mit CE-Zertifizierung liegen auf einem Tisch. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration

Mainz In Rheinland-Pfalz sind binnen eines Tages 154 neue Coronavirus-Infektionen registriert worden. Das teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Samstag (Stand 11.10 Uhr) in Koblenz mit. Aktuell sind den Angaben zufolge 6306 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Seit Beginn der Pandemie sind 3724 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, die Zahl blieb im Vergleich zum Vortag gleich. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ging weiter zurück. Der Wert lag nach Angaben des LUA bei 31,6. Seit Beginn der Pandemie haben sich in dem Bundesland nachweislich 152.555 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.