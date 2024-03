GDL Rheinland-Pfälzischer CDU-Chef kritisiert Weselsky scharf

Der rheinland-pfälzische CDU-Landeschef Christian Baldauf hat - wie eine Reihe seiner Parteikollegen - den Streik der Lokführergewerkschaft GDL scharf kritisiert. „Der Egotrip von Weselsky kennt offenbar keine Grenzen“, sagte Baldauf am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Er forderte den GDL-Chef auf, „die Notbremse zu ziehen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren“.