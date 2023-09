Konjunktur Rheinland-pfälzische Wirtschaftsleistung stark gesunken

Bad Ems · Inflation und die allgemein schwierige Lage machen den Unternehmen in Rheinland-Pfalz zu schaffen. Die Wirtschaftsleistung sinkt im ersten Halbjahr stark, was aber auch an einem Corona-Effekt liegt.

22.09.2023

Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsleistung ist in den ersten sechs Monaten des Jahres vergleichsweise stark zurückgegangen. Insgesamt nahm das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 5,4 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ab, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mitteilte. Bundesweit sank die Wirtschaftsleistung im selben Zeitraum um 0,3 Prozent. Rheinland-Pfalz liege damit im Ländervergleich beim Wirtschaftswachstum auf dem letzten Platz, hieß es. „Der im Vergleich zu Deutschland stark überdurchschnittliche Rückgang ist zu einem beträchtlichen Teil auf einzelne Branchen zurückzuführen, die 2021 von der Entwicklung und der Produktion eines Impfstoffes gegen das Coronavirus profitierten“, teilten die Statistiker weiter mit. Das Mainzer PharmaunterNehmen Biontech hatte einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt und damit Milliardenzuwächse beim Umsatz erzielt, was sich damals auf die Wirtschaftsleistung des gesamten Bundeslandes auswirkte. Inzwischen ist der Umsatz bei Biontech erwartbar wieder zurückgegangen, weil zuletzt weniger Impfstoff verkauft wurde. Zudem machten sich beim Bruttoinlandsprodukt in den ersten sechs Monaten die hohen Preissteigerungen bemerkbar. Die Inflation eingerechnet, stieg die Wirtschaftsleistung (nominal) um 1,5 Prozent. Vor allem die Industrie verzeichnete starke Rückgänge. Die Umsätze in Betrieben mit 50 und mehr Beschäftigten ging im ersten Halbjahr im Vorjahresvergleich um 7,9 Prozent zurück. Die für Rheinland-Pfalz besonders wichtige Chemiebranche hatte etwa ein Fünftel weniger Erlöse. Die Angaben basieren nach Angaben des Landesamt auf ersten vorläufigen Berechnungen. Im gesamten Jahr 2022 war das Bruttoinlandsprodukt in Rheinland-Pfalz insgesamt preisbereinigt leicht um 0,2 Prozent zurückgegangen. © dpa-infocom, dpa:230922-99-292281/2

(dpa)