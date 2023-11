Brauchtum Rheinland-pfälzische Weihnachtsmärkte bereit für neue Saison

Auch in Koblenz laufen die Vorbereitungen, damit am 24. November der Weihnachtsmarkt auf sieben Plätzen in der Altstadt starten kann. Vertreten seien in diesem Jahr 130 bis 135 Standbetreiber, sagte Organisator Detlef Koenitz. Laut Veranstalter handelt es sich flächenmäßig um den größten Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz. „Auf dem Weihnachtsmarkt hat sich in den letzten Jahren eine gute Partystimmung entwickelt“, sagte Koenitz. Viele Menschen kommen dort demnach nach Feierabend zusammen. Unter anderem biete er Besuchern einen Kunsthandwerkermarkt. Parallel läuft der sogenannte „Christmas Garden“ auf der bunt beleuchteten Festung Koblenz, den Besucher per Seilbahn erreichen können.