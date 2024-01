Verbände Rheinland-pfälzische Unternehmer kritisieren GDL-Streiks

Spartengewerkschaften spalteten die Belegschaft und nähmen die Allgemeinheit in unangemessener Weise in Mithaftung, mahnte Tacke. „Dies gilt vor allem, wenn die bestreikten Unternehmen für die Daseinsvorsorge unerlässlich sind.“ Als wichtigster Verkehrsknotenpunkt in Deutschland seien die Menschen rund um Frankfurt und damit auch in den rheinland-pfälzischen Teilen der Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar besonders stark von den Auswirkungen eines Bahn-Streiks betroffen.