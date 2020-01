Gesundheitsversorgung : Finanzspritzen für kleine rheinland-pfälzische Kliniken

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat am Dienstag eine Verordnung beschlossen, die den Fortbestand kleinerer Kliniken sichern soll. Der Beschluss ermöglicht mehr Kliniken als in der Vergangenheit den Zugriff auf sogenannte Sicherstellungszuschläge aus den Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen.

Das Förderungsinstrument war erst zur Unterstützung kleiner Häuser in dünn besiedelten Gegenden vorgesehen, die anders nicht wirtschaftlich zu betreiben wären.

Bislang wurden die Zuschläge nur an Krankenhäuser in Gegenden mit einer Bevölkerungsdichte von weniger als 100 Einwohnern pro Quadratkilometer ausgezahlt. Die neue Landesverordnung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar und sieht einen neuen Grenzwert von 200 Einwohnern pro Quadratkilometer vor. Dadurch sollen nach Berechnungen des Landes einige für die Versorgung unverzichtbare regionale Krankenhäuser künftig einen Anspruch auf zusätzliches Geld erhalten. Nach Berechnungen des Landes profitieren die Kliniken in Kirn, Simmern, Nastätten, Wittlich, Hermeskeil, Saarburg sowie das DRK-Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg und der Standort Kusel des Westpfalz-Klinikums von der Verordnung.