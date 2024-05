Regierung Rheinland-pfälzische Leitstellen besser gerüstet

Die 3,30 Meter hohen Wagen vom Typ TLF 3000 können 3000 Liter Wasser zum Löschen mit sich führen und haben zugleich noch 300 Liter für den Eigenschutz der Fahrzeuge an Bord - eine Art Schutzanlage mittels eines Wasservorhangs. Aus der Dachluke in der Fahrerkabine können dem Ministerium zufolge sowohl mit einem Stahlrohr Brände bekämpft werden, als auch Menschen in das Fahrzeug hineingezogen und gerettet werden. Die Wagen bieten Platz für bis zu drei Personen.