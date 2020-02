Rheinland-pfälzische FDP-Fraktion schließt Helga Lerch aus

Mainz Das Tischtuch war schon lange zerrissen: Nach mehreren umstrittenen Äußerungen und internem Zwist hat die FDP-Fraktion die Bildungspolitikerin Lerch ausgeschlossen.

Die FDP-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag und damit auch die Mehrheit der rot-gelb-grünen Ampel-Koalition ist um ein Mandat geschrumpft: Am Donnerstag wurde die Abgeordnete Helga Lerch nach einem wochenlangen internen Streit aus der liberalen Fraktion ausgeschlossen. Sechs Abgeordnete der FDP-Fraktion hätten für den Ausschluss gestimmt, bei einer Gegenstimme, teilte ein Fraktionssprecher in Mainz der Deutschen Presse-Agentur dpa mit. Details dazu wollte Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer am Mittag in Mainz bekanntgeben.