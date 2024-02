Verkehr Rheinland-Pfälzer stehen länger im Stau

Am längsten standen Autofahrer in Nordrhein-Westfalen im Stau (143.606 Stunden), gefolgt von Bayern mit 65.303 Stunden und Baden-Württemberg (42.770 Stunden). Positiver sah es in Rheinland-Pfalz aus, das sich mit den Bundesländern Berlin und Brandenburg im Mittelfeld der Staurangliste wiederfindet. Die Staulänge belief sich auf 43.100 Kilometer.