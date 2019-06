Rheinland-Pfälzer sparen kräftig: Und konsumieren mehr

Bad Ems In Rheinland-Pfalz wird kräftig gespart. Insgesamt zehn Milliarden Euro legten die privaten Haushalte im Jahr 2017 zurück, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Pro Kopf ist das eine Ersparnis von 2449 Euro - 101 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Das Sparvolumen - also der Teil des verfügbaren Einkommens, der nicht für Konsum verwendet wird - stieg damit wie in den vorangegangenen drei Jahren. 2017 betrug der Anteil der Ersparnisse am Einkommen, vermehrt um die Zunahme der betrieblichen Versorgungsansprüche wie Betriebsrenten, 10,5 Prozent und lag damit etwas über dem bundesweiten Schnitt (9,9 Prozent). In den alten Ländern (10,3 Prozent) konnten die Menschen anteilsmäßig deutlich mehr von ihrem Einkommen sparen als in den neuen Ländern (7,7 Prozent). Am meisten legten die Baden-Württemberger zurück (pro Kopf 2934 Euro), am wenigsten die Menschen in Sachsen-Anhalt (1235 Euro).