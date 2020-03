Rheinland-Pfälzer müssen Kontakte auf Mindestmaß beschränken

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild.

Mainz Es sind beispiellose Einschnitte: Wegen der Gefahren durch das Coronavirus sollen zwischenmenschliche Kontakte auch in Rheinland-Pfalz so weit wie möglich reduziert werden. Der Weg zur Arbeit bleibt erlaubt, beim Gang zum Friseur ist das anders.

Das Land Rheinland-Pfalz beschränkt wegen der Corona-Krise zwischenmenschliche Kontakte auf ein absolut notwendiges Mindestmaß. Von Dienstag an (0.00) gelten noch weitgehendere Einschränkungen für das öffentliche Leben, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Sonntag ankündigte. Zuvor hatten sich Bund und Länder auf diesen Schritt geeinigt.

Soziale Kontakte im öffentlichen wie im privaten Bereich werden demnach zunächst für zwei Wochen umfassend beschränkt. Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind damit grundsätzlich verboten, ausgenommen davon sind Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen. Der Weg zur Arbeit, Arztbesuche, Einkäufe oder andere notwendige Erledigungen werden erlaubt bleiben, auch Spaziergänge oder Joggen, nur eben nicht in Gruppen. Auch der öffentliche Nahverkehr werde aufrechterhalten, sagte Dreyer. „Wir wollen sie nicht einsperren die Leute, sondern deutlich machen: Bitte darauf achten, dass der soziale Kontakt eben nicht so eng ist.“

In der Öffentlichkeit müsse zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts möglichst ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, sagte Dreyer. Die entsprechende Rechtsverordnung würde nun auf den Weg gebracht. Verstöße, die im Einzelfall mit bis zu 25 000 Euro geahndet werden könnten, würden von Polizei und Ordnungsbehörden sanktioniert. Es werde aber nicht möglich sein, soziale Kontakte in Privathäusern zu kontrollieren, sagte Dreyer. „Das ist ein Appell.“

Die Regierungschefin machte aber auch deutlich: „Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land absolut inakzeptabel.“ Sie habe den Eindruck, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz längst begriffen hätten, dass es nicht die Zeit sei, Partys zu feiern.

Außerdem werden Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege geschlossen. Davon betroffen sind etwa Friseure, Kosmetikstudios, Nagelstudios, Tattoo-Studios und Massagesalons. Medizinisch notwendige Behandlungen blieben weiter möglich, sagte Dreyer.

Die Maßnahmen veränderten einschneidend den Alltag der Menschen, sagte die Ministerpräsidentin und verwies auf den rasanten wie tödlichen Verlauf der Pandemie etwa in Italien oder Frankreich. „Der Kontaktverzicht heute kann morgen Leben retten“, sagte die Regierungschefin. Sie sprach von einer „historischen Situation“, es gehe um Leben und Tod.

Bereits seit Samstag mussten in Rheinland-Pfalz Gaststätten, Cafés und Restaurants geschlossen bleiben. Lieferdienste oder das Abholen von Essen bleiben nach den Worten von Dreyer aber auch nach den weiteren Einschränkungen erlaubt. Schulen und Kindertagesstätten sind bereits seit dem vergangenen Montag bis auf eine Notbetreuung geschlossen.