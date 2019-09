Rheinland-Pfälzer bekommen immer länger Rente

Speyer Rentner in Rheinland-Pfalz kassieren im Schnitt immer länger Altersbezüge. Grund ist die gestiegene Lebenserwartung. Im vergangenen Jahr erhielten Senioren durchschnittlich rund 20 Jahre lang Rente. 1960 dagegen waren diese Zahlungen noch im Schnitt nur etwa zehn Jahre lang geflossen.

Das geht aus dem Geschäftsbericht 2018 der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in Speyer hervor. Er sollte am Mittwoch veröffentlicht werden. Zugleich steigt das Lebensalter bei der ersten Rentenauszahlung: Frauen gingen 2018 durchschnittlich mit 64,5 und Männer mit 63,8 Jahren in Altersrente.