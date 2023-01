Kirche : Rheinischer Präses hält Jahresbericht bei Synode

Zu sehen ist Thorsten Latzel, Theologe, im Haus der Evangelischen Kirche im Rheinland. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Düsseldorf Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, hält am Dienstag (9.45 Uhr) seinen Jahresbericht vor der Synode in Düsseldorf. Es ist sein erster Rechenschaftsbericht in Präsenz vor den 199 Mitgliedern des obersten Leitungsgremiums der rheinischen Kirche.

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Synoden 2021 und 2022 digital abgehalten. Latzel (52) wurde 2021 bei der digitalen Synode zum Präses gewählt.

Mit mehr als 2,2 Millionen Mitgliedern ist die rheinische Kirche die zweitgrößte evangelische Landeskirche in Deutschland. Bei der jährlichen Synode stehen oft auch politische und tagesaktuelle Themen im Fokus. In diesem Jahr ist das Thema Bildung der Schwerpunkt der Beratungen. Außerdem geht es um die sozialen Folgen der Energiekrise, Klimaschutz und friedensethische Fragen angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Vor einem Jahr hatte Präses Latzel in seinem Bericht angesichts schrumpfender Mitgliederzahlen und abnehmender gesellschaftlicher Bedeutung der Kirche einen Systemwechsel angemahnt. Jedes Jahr verliere allein die rheinische Landeskirche 30.000 bis 40.000 Mitglieder, hatte er gesagt.

Das Gebiet der rheinischen Kirche erstreckt sich über Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen.

