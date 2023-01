Finanzen : Rheinische Kirche erwartet Plus bei Steuern

Düsseldorf Trotz sinkender Mitgliederzahlen kann sich die Evangelische Kirche im Rheinland weiterhin über ein Plus bei den Kirchensteuereinnahmen freuen. Zugleich wird diese Steigerung aber durch Inflation, steigende Energiepreise und höhere Personalkosten teilweise wieder aufgezehrt, wie aus dem am Donnerstag vorgelegten Finanzbericht der zweitgrößten evangelischen Landeskirche hervorgeht.

Der Rückgang der Mitgliederzahlen wird sich nach Prognosen der Kirche in den nächsten Jahren auf die Einnahmen auswirken. Viele der Mitglieder, die hohe Kirchensteuern zahlten, gingen bald in den Ruhestand, so Boecker. Wann es zu einem Rückgang der Kirchensteuereinnahmen kommen werde, sei noch unklar. Für die kommenden vier Jahre ging Boecker noch von einer „stabilen Einnahmesituation“ aus. Hinzu komme aber, dass in den nächsten fünf bis sieben Jahren viele Pfarrer in den Ruhestand gingen. Entsprechend hoch seien dann auch die Pensionszahlungen.