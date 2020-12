Rhein-Pfalz-Kreis verhängt nächtliche Ausgangsbeschränkungen

Ludwigshafen Der Rhein-Pfalz-Kreis ordnet wegen der hohen Corona-Infektionszahlen nächtliche Ausgangsbeschränkungen an. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag in Ludwigshafen mitteilte, darf von Mittwoch an die eigene Wohnung zwischen 21.00 und 5.00 Uhr nur noch für einen triftigen Grund verlassen werden.

Dazu zählen beispielsweise der Weg zur Arbeit, das Gassigehen mit dem Hund oder ein Arztbesuch. Zuvor hatten bereits die in benachbarten Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer eine solche Ausgangssperre verhängt.