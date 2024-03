Migration Rhein-Pfalz-Kreis: Schulungen zu Bezahlkarte für Geflüchtete

Der Rhein-Pfalz-Kreis wird in den kommenden Wochen eine Bezahlkarte für geflüchtete Menschen einführen. Damit ist er nach eigenen Angaben der erste Kreis in Rheinland-Pfalz. Am Donnerstag sollen die Schulungen zur Ausgabe und dem Umgang mit der Karte beginnen, erklärte Landrat Clemens Körner (CDU) am Mittwoch. Zunächst hatte der SWR berichtet. „Wir sind von der Bezahlkarte überzeugt“, sagte Körner. Dabei gehe es auch um die Sicherheit der Mitarbeiter, die nicht mehr mit Bargeld hantieren müssten.