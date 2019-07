Rhein-Neckar Löwen starten in Ludwigshafen

Mannheim Die Rhein-Neckar Löwen müssen in der neuen Saison der Handball-Bundesliga bereits am zweiten Spieltag (29. August) bei Meister SG Flensburg-Handewitt antreten. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Ansetzung der ersten vier Spieltage durch die Liga hervor.

