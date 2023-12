Hochwasser Rhein: Kein Fährverkehr zwischen Remagen-Kripp und Linz

Linz und Remagen liegen am Mittelrhein, nah an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Im Hochwasserbericht des rheinland-pfälzischen Landesamtes für Umwelt hieß es am Sonntag, die Wasserstände am Mittelrhein würden weiterhin steigen; wegen der Hochwasserwelle der Mosel in Kombination mit der Hochwasserwelle am Oberrhein.