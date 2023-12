Wetterbedingungen Rhein-Hochwasser sorgt für Einschränkungen im Schiffsverkehr

Infolge von Regen und Tauwetter steigen die Pegelstände am Rhein weiter an. Am Pegel Maxau bei Karlsruhe ist die Schifffahrts-Hochwassermarke II überschritten, weshalb der Schiffsverkehr zum Erliegen kommt, wie der Hochwassermeldedienst des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Dienstag mitteilte. Auch in den kommenden Tagen sollen die Rhein-Wasserstände weiter ansteigen, wie es hieß. Laut dem Landesamt sind gebietsweise überflutete Uferbereiche zu erwarten.