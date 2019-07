Rhein gefüllt: keine Entwarnung für mögliches Niedrigwasser

Das Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm am Deutschen Eck spiegelt sich im Wasser. Foto: Thomas Frey.

Mainz Trotz eines noch ausreichend gefüllten Flussbetts geben Experten am Rhein keine Entwarnung für ein mögliches erneutes Niedrigwasser. An den wichtigen Pegeln in Kaub am Mittelrhein und in Duisburg-Ruhrort liege der Wasserabfluss zwar auf dem Niveau von etwa zwei Dritteln des langjährigen Durchschnitts, sagte Jörg Uwe Belz von der Bundesanstalt für Gewässerkunde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Daran hätten bis jetzt noch Eis- und Schneeschmelzwässer aus den Alpen ihren Anteil. Im Einzugsgebiet des Rheins habe es aber in den vergangenen Monaten zu wenig geregnet.

Nach Einschätzung des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND machen die Hitzesommer den weitwandernden Fischen wie dem Lachs und der Forelle zu schaffen. „Diese Fische vertragen diese eher warmen Temperaturen nicht“, sagte Landeschefin Sabine Yocoub. „Immer mehr solcher Hitzesommer werden für diese Fische problematisch.“