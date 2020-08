Revision: Verkehrssünder wehrt sich gegen Gefängnisstrafe

Eine modellhafte Nachbildung der Justitia steht neben einem Holzhammer und einem Aktenstapel. Foto: Volker Hartmann/dpa/Illustration

Frankenthal Der Fall eines Mannes mit 373 Punkten in der Flensburger Verkehrssünderdatei geht in die nächste Instanz. Gegen die jüngste Verurteilung zu neun Monaten Gefängnis habe der Mann Revision eingelegt, teilte das Landgericht Frankenthal am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Damit ist das Oberlandesgericht Zweibrücken am Zug. Geldbußen und Bewährungsstrafen hatten den 38-Jährigen dem Gericht zufolge nicht gebremst, sich ohne gültigen Führerschein ans Steuer zu setzen.