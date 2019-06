Rettungshubschrauber: Gespräche mit Bietern stehen an

Mainz Im Vergabeverfahren für einen Rettungshubschrauber-Standort in der Westpfalz sind in der kommenden Woche Gespräche mit Bietern geplant. Anschließend hätten die Bewerber Gelegenheit, ihre Angebote zu überarbeiten, teilte das für den Rettungsdienst zuständige rheinland-pfälzische Innenministerium am Freitag in Mainz mit.

Vorausgegangen war eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Mainz. Das hatte Ende Mai einen Antrag der DRF Luftrettung, der sich gegen gewisse Bedingungen der Ausschreibung gerichtet hatte, zurückgewiesen (Az.: 1 L 153/19.MZ). Deswegen hatte das Vergabeverfahren zunächst ruhen müssen. Bietergespräche waren eigentlich schon Ende März vorgesehen gewesen.