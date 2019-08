Rettungshubschrauber gerät in Stromleitung: Keine Verletzten

Die Aufschrift Notarzt steht auf der Unterseite eines Rettungshubschraubers. Foto: Fabian Sommer/Archiv.

Valwig/Cochem Beim Landeanflug während eines Einsatzes ist ein Rettungshubschrauber an der Mosel in eine Stromleitung geraten. Der Heckrotor der Maschine der ADAC Luftrettung geriet am Donnerstag zwischen Valwig und Bruttig-Fankel im Kreis Cochem-Zell mit seinem Heckrotor in eine Stromoberleitung, wie die Polizei in Koblenz mitteilte.

Verletzt wurde aber niemand.