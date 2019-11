Rettungshubschrauber bringt Radfahrer nach Sturz in Klinik

Ein Rettungshubschrauber fliegt über einen Flugplatz. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa.

Germersheim Nach dem Sturz eines Zweiradfahrers in Germersheim ist am Montag ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen. Der 34-jährige Mann war am Morgen mit seinem Elektrofahrrad zu schnell gefahren und zu Fall gekommen, wie die Polizei mitteilte.

