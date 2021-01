Rettungsdienste: Belastung während Pandemie deutlich höher

Mainz Die Corona-Pandemie macht die Arbeit der Rettungssanitäter im Land deutlich schwieriger - nicht nur, weil sie im Job dauerhaft Atem-Schutz-Masken tragen. In einer Hinsicht hatten die Rettungsdienste bislang aber zumindest aber kaum Probleme.

Schutzausrüstung, Hygienekonzepte, deutlich mehr Aufwand bei der Desinfektion der Fahrzeuge: Die Corona-Pandemie belastet die Arbeit der Rettungsdienste in Rheinland-Pfalz. „Die Arbeitsbelastung ist gestiegen“, sagte Christian Görg, Vorstand des Regionalverbands Mittelrhein der Johanniter am Freitag. Das dauerhafte Tragen von FFP2- oder FFP3-Masken aber auch die erhöhten Anforderungen an die Hygienekonzepte fordern die Rettungsdienste. So nehme die Desinfektion von Fahrzeugen inzwischen deutlich mehr Zeit in Anspruch. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sprach von einer hohen Belastung.