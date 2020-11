Rettungsaktion: Helfer befreien verhedderten Reiher

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bornheim/Landau Drei Menschen haben in der Pfalz einen Reiher befreit, der sich in einem Baum verfangen hatte - und damit dem Tier womöglich das Leben gerettet. Wie die Polizei in Landau am Sonntag mitteilte, hing das Tier kopfüber an einer Angelschnur auf einer kleinen Insel inmitten eines Weihers.

Das Trio organisierte sich ein Boot, ruderte zu dem Baum hinüber und schnitt den Reiher mit einer Säge los.