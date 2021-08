Restauratoren säubern archäologische Objekte von der Ahr

Mainz Verschlammte Tonkrüge und Glasfunde aus der Römerzeit - auch das Depot des Stadtmuseums Ahrweiler wurde überflutet. Restauratoren des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz haben mit der Säuberung begonnen.

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal haben Restauratoren in Mainz mit der Säuberung von archäologischen Objekten aus dem überfluteten Depot des Stadtmuseums Ahrweiler begonnen. Insgesamt trafen einige hundert Sammlungsstücke im Römisch-Germanischen Zentralmuseum (RGZM) ein, das als Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie langjährige Erfahrungen in Restaurierungen hat. Die Aufgabe bestehe vor allem im Dokumentieren, Säubern und Trocknen der Objekte, sagte RGZM-Koordinatorin Christiane Nowak-Lipps am Mittwoch in Mainz. Danach gehe es darum, die Stücke für eine Zwischenlagerung vorzubereiten.

In einer zweiten Lieferung wurden am Mittwoch 80 kleine Kisten in eine Halle des RGZM gebracht. Darin befinden sich unter anderem römische Keramik- und Glasobjekte, die in verschlammtem Wasser liegen. Zur Sammlung gehören auch Ausgrabungsfunde aus einem fränkischen Holzgrab und die Reste der mittelalterlichen Wasserleitung von Ahrweiler, die am Mittwoch gesäubert wurden.