Restaurants müssen wegen Corona-Krise geschlossen bleiben

Malu Dreyer (SPD), rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Es sind historische Einschnitte in Deutschland und in Rheinland-Pfalz. Wegen der Corona-Krise sollen die Menschen zuhause bleiben, um die schnelle Verbreitung der Lungenkrankheit zu bremsen. Nun treten noch größere Einschnitte in Kraft.

Für die Rheinland-Pfälzer gelten von heute an noch schärfere Einschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Versammlungen von mehr als fünf Personen etwa in Parks sind verboten, zudem müssen Restaurants und Gaststätten geschlossen bleiben.

Die Landesregierung verzichtet im Kampf gegen das Virus Sars-CoV-2 damit vorerst auf Ausgangsbeschränkungen, anders als etwa das Saarland oder Bayern. In Rheinland-Pfalz haben sich inzwischen knapp 900 Menschen mit dem Erreger infiziert, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst. Bislang sind zwei Todesfälle im Land bekannt.

Bei vielen Menschen verläuft die Krankheit zwar eher milde, bei schweren Verläufen müssen Patienten aber im Krankenhaus behandelt und dabei zum Teil auch beatmet werden. Breitet sich das Coronavirus ungebremst aus, fürchten Experten eine Überlastung der Kliniken und des Gesundheitssystems so wie zuletzt in Italien.

Bereits am vergangenen Montag hatten in Rheinland-Pfalz die Schulen und Kindertagesstätten bis auf eine Notbetreuung geschlossen, seit Mittwoch dürfen nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs öffnen. Dazu zählen unter anderem Supermärkte, Drogerien, Banken und Baumärkte. Kinos, Museen und andere Freizeiteinrichtungen wurden wegen der Ansteckungsgefahr geschlossen.