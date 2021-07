Restaurantbesuch ohne Test: Wieder mehr Kunden im Geschäft

Zwei Gäste stoßen auf der Terrasse einer Gaststätte am Mainzer Dom mit einem Bier an. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Mainz Rheinland-Pfalz lockert die Corona-Regeln. „Vieles wird wieder relativ normal“, sagt Dehoga-Chef Haumann. Nicht alle Öffnungsschritte werden aber gleich umgesetzt.

Restaurantbesuch ohne Test, private Feiern mit bis zu 100 Menschen und Servicepersonal ohne Masken: Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga ist mit den an diesem Freitag in Kraft getretenen Lockerungen der Corona-Regeln „sehr zufrieden“. „Wir sind auch eins der ersten Bundesländer, dass die Bars und Diskotheken wieder aufsperrt“, sagte der rheinland-pfälzische Dehoga-Präsident Gereon Haumann der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Und mit der 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) könnten sogar bis zu 350 Menschen eingelassen werden. Die auf den ersten Blick kompliziert anmutenden Regeln ließen sich auf die einfache Formel reduzieren: GGG (3 G) oder Maske.