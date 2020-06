Requiem für gestorbenen Altbischof Schlembach im Dom

Bischof Anton Schlembach, früherer Bischof von Speyer, prädigt. Foto: Arne Dedert/dpa-pool/dpa

Speyer Das Requiem und die Beisetzung für den gestorbenen früheren Speyerer Bischof Anton Schlembach finden am kommenden Mittwoch (24. Juni) um 13.00 Uhr im Dom zu Speyer statt. Der am vergangenen Montag im Alter von 88 Jahren gestorbene Geistliche finde seine letzte Ruhe in einem Bischofsgrab, teilte das Bistum Speyer am Mittwoch mit.

