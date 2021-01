Reptilium Landau hofft auf baldige Hilfszahlungen

Eine Grüne Baumpython liegt in Landau im Zoo "Reptilium" auf einem Baumstamm. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Landau Nach der Finanzhilfe für den größten Tierpark in Rheinland-Pfalz in Neuwied gerät nun das Reptilium in Landau in den Blickpunkt. „Sollten die Zahlungen weiter ausbleiben, droht uns die Insolvenz Ende Januar“, sagte Zoochef Uwe Wünstel am Dienstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Unsere Kosten belaufen sich pro Monat auf rund 50.000 Euro, und wir warten derzeit auf die Auszahlung aller Posten von gut 80.000 Euro.“

Wegen Corona sind die Zoos und Tiergärten in Rheinland-Pfalz seit November 2020 geschlossen. Auch im ersten Lockdown im Frühjahr zuvor mussten sie wochenlang zu bleiben. Der Zoo Neuwied geriet ebenfalls wegen fehlender Einnahmen bei weiterlaufenden Ausgaben in Finanznöte. Aktuell haben Hunderte Spender den angeschlagenen Tierpark gerettet.

„Bei uns spitzt sich die Lage etwas zu“, sagte Wünstel. „Wir haben am 25. November die Novemberhilfe beantragt, da kam Anfang Dezember eine Abschlagszahlung von 10 000 Euro. Am 23. Dezember haben wir die Dezemberhilfe beantragt, da haben wir aber bisher nichts gehört. Im November haben wir auch Kurzarbeit für November und Dezember beantragt - auch hier ist noch nichts gekommen.“