Rentnerin bei Wohnungsbrand gestorben

Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Worms Bei einem Wohnungsbrand in Worms ist eine 89 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Das teilte die örtliche Polizei am Freitag mit. Die Frau sei am Morgen leblos in der verrauchten Wohnung auf dem Küchenboden gefunden und aus dem Haus gebracht worden, hieß es.

Sie starb demnach trotz Wiederbelebungsversuchen.