Kriminalität Rentner übergibt Goldbarren an Betrüger

Ein Senior aus Zweibrücken ist Opfer von Trickbetrügern geworden und hat ihnen einen Goldbarren im Wert von 32.000 Euro ausgehändigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gaben sich die Täter am Telefon als Ermittler aus und warnten den Rentner vor einem bevorstehenden Einbruch in sein Anwesen. So entlockten sie dem mehr als 90 Jahre alten Mann, dass er in einem Bankschließfach einen Goldbarren aufbewahrt.